526 души са гласували за единствения кандидат за кмет на Герман

Снимка Булфото

24% е била избирателната активност на вота за кмет на кметство Герман в Столична община.

526 са гласувалите в днешните частични избори в населеното място, предава БНР.

Общинската избирателна комисия приема изборните книжа от трите секции.

Божидар Трайков, издигнат от местната коалиция ГЕРБ - СДС, е единствен кандидат.

Той заемаше поста близо 2 години, но тази пролет беше отстранен заради ненавременно изтегляне от търговски дружества, в които е участвал преди да бъде избран за кмет на редовните избори през 2023 година.

