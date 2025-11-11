60 снегорина ще почистват пътищата в Ямболско тази зима

снимка,архив: Булфото

До края на работната седмица фирмите, сключили договори за поддържане на пътищата при зимни условия в Ямболска област, трябва да бъдат подготвени със специализираната техника, информира БНР.

Продължава снабдяването и с необходимите количества инертни материали и химични разтвори за почистване на републиканската пътна мрежа.



Зимното поддържане на пътищата от първи, втори и трети клас в Ямболска област ще бъде обявено от 15 ноември, уточни директорът на пътното управление инж. Галин Костов:

"Като техника тази, която е в опорните пунктове, тя е техниката, която работи изключително в зимни условия. Тези автомобили, които ще бъдат оборудвани с гребла - те все още са на обекти, техниката за автомагистралата е на 100 процента."

Общо 60 машини за снегопочистване ще поддържат 365-километровата републиканска пътна мрежа в Ямболско и през този зимен сезон. Допълнително 13 комбинирани машини ще обслужват 35-километровия участък от автомагистрала „Тракия“ на територията на областта.

"Имаме за първи, втори и трети клас три опорни пункта - Ямбол, Зимница и Елхово и за автомагистрала "Тракия" на Кабиле."

Шест са критичните при зимни условия пътни участъци в областта, като на първо място от полицията поставят пътят Ямбол - Сливен преди разклона за с. Дражево. Друг рисков път е „Петолъчката“ - с. Лозенец, както и отсечките между селата Могила и Веселиново и Калчево - Победа.

Подходът към граничния пункт Лесово също е в списъка, както и участъкът от с. Стефан Караджово до местността Кошудере.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!