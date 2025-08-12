66 години по-късно откриха останките на британски учен в ледник

Снимка Pixabay

Останките на британски метеоролог, загинал при експедиция в Антарктида преди 66 години, бяха открити в топящ се ледник. Денис "Тинк" Бел е бил на 25 години, когато загинал в дълбока пропаст на 26 юли 1959 година на остров Кинг Джордж, съобщи Британската антарктическа служба, цитирани от Дунав мост.

Полски изследователи от станция "Хенрик Арктовски" открили останките на 19 януари 2025 година сред скали, изложени от отдръпващия се ледник "Екология". ДНК анализ потвърдил самоличността с вероятност над един милиард към едно при сравняване с проби от брат му и сестра му.

През зимата на 1959 година Бел работил за Службата за зависимите територии на Фолклендските острови - предшественик на днешната Британска антарктическа служба. Заедно с трима колеги и два кучешки впряга тръгнали да изследват ледник и да извършат геоложки дейности.

При изкачването дълбокият сняг затруднил движението на кучетата. За да ги окуражи, Бел излязъл пред шейната без ските си и изчезнал в пропаст в леда. Колегата му Джеф Стоукс спуснал въже и успял да го изтегли до ръба на пропастта, но коланът на Бел се скъсал и той паднал отново - този път фатално.

Откриването след десетилетия

"Това откритие слага край на десетилетия неизвестност и ни напомня за човешките истории, вплетени в историята на антарктическата наука", заяви професор Джейн Франсис, директор на Британската антарктическа служба.

Полският екип намерил не само костни останки, но и над 200 лични вещи - радиооборудване, фенерче, ски щеки, часовник с гравюра и шведски нож. Останките били пренесени до Фолклендските острови с изследователския кораб "Сър Дейвид Атенборо" и предадени на коронера.

Семейството шокирано от новината

Братът на Бел, 86-годишният Дейвид, който живее в Австралия, споделил чувствата си пред БиБиСи: "Бях се отказал от надеждата някога да намеря брат ми. Това е забележително, изумително. Не мога да се справя с това."

"Денис беше най-големият от тримата братя и сестри и беше мой герой, защото изглеждаше, че може да се справи с всичко", спомни си той за загиналия си брат.

Климатичните промени карат ледниците в Антарктида да се топят и отдръпват, което води до все по-чести открития на останки от изчезнали изследователи и планинари по целия свят. В чест на Денис Бел е наименуван нос Бел на остров Кинг Джордж.

