Плуването е сред най-полезните спортове – щади ставите, укрепва сърцето и дишането, а е подходящо и за всяка възраст. Днес ви разказваме историята на 86-годишната Кристъл, която плува по 20 дължини всеки ден.

Може ли плуването да забави стареенето – психически и физически? Вижте във видеото на „Дойче Веле”, предоставено от Нова ТВ.

