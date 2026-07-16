Адреналин и прохлада край трета буна във Варна
16.07.2026 / 10:01 0
Булфото
В горещите летни дни варненци и гости на града от всички възрасти намират прохлада и вдигат адреналина си докато карат Уейк борд на плажа край трета буна.
С всяка изминала година почитателите на екстремни водни спортове в Уейк паркът се увеличава и желаещите да опитат стават повече.
Редактор "Екип на Петел",
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