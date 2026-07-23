Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 23 юли, днес, поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец Север и м-ст Боровец Юг.

От 23.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Телевизионна кула.

На 23.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Кривня,с.Неново с.Равна,с.Черковна,с.Овчага и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.

На 23.07.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 23.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Казашка река – СТП Оранжерии, с. Горен чифлик, с. Юнак, с. Гроздьово – ТП 2, ТП 7 и ТП 8.

На 23.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево, с. Баново, с. Доброглед, и прилежащите промишлени и вилни зони.

На 23.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново и прилежащите промишлени и вилни зони.

От 23.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Осеново - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

От 23.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дюлино.

От 20.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в районана гр. Дългопол – ул. Христо Смирненски, ул. Георги Петлешев, ул. Тервел, ул. Никола Вапцаров, ул. Христо Ботев, ул. Толбухин, ул. Иван Вазов, ул. Георги Бенковски, ул. Антон Иванов, ул. Христо Михайлов, ул. Пеньо Пенев, ул. Митко Палаузов, ул. Цар Иван Шишман, ул. Йордан Йовков, ул. Добри Топалчев, ул. Елин Пелин, ул. Пейо Яворов, ул. Климент, електрозахранени от ТП 1.

От 20.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 23.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Ягнило.

От 22.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Генерал Кантарджиево – в централната и горната част на селото, електрозахранени от ТП 3.

От 20.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 20.07.2026 г. до 24.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

От 20.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 6.

От 23.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Златина , с. Млада Гвардия , с. Белоградец.

От 20.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 23.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 23.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Китка, с. Круша, м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци.

На 23.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Слънчево, с. Припек и прилежащите им вилни и промишлени зони зони.

На 23.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дъбравино.

От 21.07.2026 г. до 23.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Генерал Кантарджиево – в горната част на селото около Земеделската производителна кооперация, електрозахранени от ТП 1.

На 23.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Снежина и с.Градинарово.

От 21.07.2026 г. до 23.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Китка, с. Круша, м-ст Пода.

Редактор "Екип на Петел",

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