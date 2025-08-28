Адвокат на учителя педофил: Ще признае вина

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Учителят, който беше арестуван за сексуална връзка с 13-годишна ученичка, ще признае вина. Това каза пред медиите адвокатът му Петър Чалъмов. Той разкри, че родителите на момичето са знаели за техните контакти. Според защита на учителя, те са си говорили за книги, спорт и други подобни теми, преди да се стигне до сексуалния контакт.

Защита на учителя твърди също, че отношенията не са били по негова инициатива, а седмокласничката е проявявала интерес към него. Той също така съжалява. От данните по делото става въпрос, че връзката им е продължила два месеца и се е реализирала на територията на хостел.

