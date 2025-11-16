Алберт Попов се класира за втория манш в Леви

Кадър Евроспорт

Най-добрият български състезател Алберт Попов зае 22-а позиция в първия манш от първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви (Финландия), предава БНР.

Попов, който стартира с 11 номер, измина трасето за 55.99 секунди и по-късно днес, от 14.00 часа българско време, ще участва във втория манш.

Българинът изостана на 1.86 секунди от лидера Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), който постигна най-добро време - 54.13 секунди.

След Бротен се наредиха олимпийският шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция), който бе с 0.41 секунди по-бавен и норвежецът Тимон Хауган, с изоставане от 0.49 секунди.

Другият българин, който участва в слалома в Леви, Калин Златков стартира 70-и, но не успя да завърши първия манш.

През новия сезон в Световната купа при мъжете са планирани общо 11 старта в слалома.

