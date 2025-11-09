Александър Николов е най-резултатния играч на Чивитанова за трета поредна победа

Кадър Нова ТВ

Александър Николов отново демонстрира високо ниво за своя отбор Кучине Лубе (Чивитанова) и донесе решаваща помощ при победата срещу Рана Верона с 3:0 (25:20, 26:24, 26:24) в мач от италианската волейболна Суперлига, пише Дунав мост.

Българският национал реализира 20 точки и се превърна в най-резултатния играч в срещата. С това представяне Николов премина важната граница от 100 точки за сезона и вече има впечатляващите 116 в актива си.

Победата е трета поредна за Чивитанова в шампионата, което изстреля тима на първо място във временното класиране с 13 точки. Отборът на Николов изпреварва втория Верона с една точка и демонстрира отлична форма в последните седмици.

Мачът се проведе на 9 ноември 2025 в Чивитанова, където домакините успяха да надиграят досегашния лидер във всички три гейма. Особено оспорвани бяха вторият и третият гейм, в които двата отбора си размениха удари, преди Чивитанова да затвори срещата.

Продължаващо възходящо представяне

Изявата на Николов потвърждава отличната му форма през сезона. Преди дни българинът получи наградата за най-полезен играч на октомври в италианската Суперлига, което подчертава значимата му роля в успехите на Чивитанова.

В следващия си мач от шампионата Чивитанова гостува на Пиаченца на 16 ноември, където отборът на Николов ще се опита да запази лидерската си позиция.

