Александър Томов: "В момента няма бюджет"

Кабинетът реши да вдигне социалните осигуровки.

"Има опасност от дефицит над 3% и се прави всичко с позволените законови мерки, за да се стигне до 3% дефицит, или 2,8%. В момента се правят последни консултации в ЕК, в ЕЦБ. Очаква се трудно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество", каза председателят на партия "Евролевицата", част от коалицията "БСП-Обединена левица", проф. Александър Томов в "Денят ON AIR".

Той сподели, че очаква в сряда да види бюджет.

"В момента няма бюджет - цялостно не съм го виждал. Докато не се внесе в деловодството на парламента, винаги ще бъде с питанки. Времето върви. Фактът, че има бюджет, е успех на фона на последните четири-пет години. Вече опасностите са много сериозни пред неговото изпълнение", коментира той.

Според проф. Томов, независимо че бюджетът ще бъде гласуван, 2026 г. трябва да бъде време за смели реформи.

"Едната е свръхдефицитът. Част от проблемите се дължат на бюджетите на Асен Василев, които бяха с висок дефицит, и второто - винаги прехвърляне в следващите години на част от дефицита. Виждали сме го. Никой не ни търси за съвет. Бюджетът има нужда от принципиални реформи. В това си състояние той поражда дефицит", смята председателят на "Евролевицата".

По думите му има опасност и от увеличаване на дълга.

"Той вероятно ще стигне 95 млрд. лв. Ако го вземат да плащат заплати и пенсии, това е порочно, неприемливо. Борисов е прав като казва, че са увеличени приходите, но не стигат тези пари. Харчи се без да се мисли за приходите. Около 10% е надолу индустрията. Кризата в Европа ни се отразява, трябват мерки за стабилизиране на финансите на държавата", анализира проф. Томов.

"Това е данък, който разделя обществото на бедни и богати. Той пази парите на богатите. Ако ние направим прогресивен данък, ще има повече приходи в бюджета, ще има повече справедливост. Имаме сив сектор и нищо не се прави той да бъде смачкан. Голяма група българи ги няма в данъчната система. Очаквам, че инфлацията догодина може да бъде в рамка", категоричен е гостът.

Според проф. Томов е правилна мярката за спиране на износа на горива, тъй като нямаме гаранция, че резервът ще стигне.

"За нас е важно да не спре "Нефтохим". Има преговорни реакции. Необходимо е цялата ни дипломация да помогнат. Важно е да поискаме отсрочка", заключи той.

