Александър Везенков беше специален гост на кампа в Благоевград

кадър: Спортал

Баскетболната суперзвезда Александър Везенков и директорът "Развитие" към БФБаскетбол - легендата Пини Гершон бяха специални гости на кампа Balkan-ASG Pro Camp, видя Sportal.bg в "Арена Ботевград".



В залата се появи и изпълнителният директор на БФБаскетбол Филип Виденов.

Днес, в спортното съоръжение в Ботевград официално започна международният баскетболен лагер, който събра млади таланти на възраст от 8 до 18 години. Интересът е изключително голям – участие взимат млади спортисти, както от цялата страна, така и от чужбина.

Кампът предоставя уникална възможност за работа с доказани специалисти и съчетава професионални тренировки, индивидуален подход и вдъхновяващи срещи с именити баскетболисти.



Специалният гост Александър Везенков отговори на въпроси на малчуганите, които с любопитство го разпитваха кога е започнал да играе баскетбол и колко е тежко в Олимпиакос.

Първата част от събитието стартира днес и ще продължи до 21 август, а втората фаза е от 23 до 27 август, като част от участниците ще останат за цялата пълна програма.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!