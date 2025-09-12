Алфредо Торес: Аз съм българче

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Кубинският танцьор Алфредо Торес демонстрира, че знае наизуст стихотворението „Аз съм българче” на Вазов в предаване по Нова нюз. Той призна също, че това, за което съжалява след заселването си у нас е, че не е научил езикът ни правилно.

„Граматиката е много трудна”, заяви Торес, но с усмивка допълни, че говори български „чудесно”.

Танцьорът обясни, че Куба може да е наричана Островът на свободата, но комунистическата система потиска хората там, като не им позволява да се реализират. „Както е било и в България”, допълни той. „В България мога да правя това, което правя”, каза още Алфредо Торес. Той добави, че мечтае да направи голям танцов спектакъл, който да изпълни в най-големите зали на страната.

