Алкарас не даде сет на Джокович и е на финал

Карлос Алкарас използва младостта, атлетизма и креативността си, за да се наложи срещу много по-успешния, но и много по-възрастен Новак Джокович на полуфиналите на US Open.

Испанецът победи 24-кратния шампион от Големия шлем с 6:4, 7:6 (4), 6:2 на Откритото първенство на САЩ за 2 часа и 26 минути, за да си осигури място в третия си пореден финал от Големия Шлем, предаде Гол бг.

Джокович допусна пробив още в първия гейм на мача и не успя да спаси първия сет - 4:6. Във втората част сърбинът дръпна с 3:0, но Алкарас го догони и измъкна тайбрека.

А в третия сет Ноле сякаш се примири с резултата и вече изглеждаше много уморен. 38-годишният състезател от Сърбия достигна полуфиналите и на четирите турнира от Големия шлем този сезон, но всеки път отпадаше точно на този етап.

Победата на поставения под номер 2 Алкарас означава, че той ще се изправи срещу номер 1 в ранглистата Яник Синер или номер 25 Феликс Оже-Алиасим за шампионската титла в неделя.

Алкарас се стреми към шестата си титла от Големия шлем и втората си във Флъшинг Медоус. Той победи Синер на Откритото първенство на Франция през юни и загуби от съперника си на Уимбълдън през юли.

