снимка: si.robi, Уикипедия

Испанецът Карлос Алкарас ще завърши годината като номер 1 в мъжкия тенис.

Носителят на шест титли от турнирите от Големия шлем ще завърши на първо място за втори път след 2022 година, след като премина през груповата фаза на Финалите на АТП в Торино без загуба. В последния си мач от групата Алкарас спечели с 6:4, 6:1 срещу представителя на домакините от Италия Лоренцо Музети.

Мачът бе много интересен през първия сет със серия от зрелищни разигравания, а двамата тенисисти печелеха подаванията, предаде БТА.

При 5:4 гейма Алкарас за първи път подложи Музети на реален натиск и при втория си брейкбол в гейма и сета успя да го реализира, за да вземе първата част с 6:4.

Това сломи Музети и във втория сет италианецът бе бледа сянка на себе си, като стигна до само един гейм.

Победата на Алкарас над Музети позволи на австралиеца Алекс де Минор да се класира за полуфиналите. По-рано днес Де Минор постигна чиста победа над американеца Тейлър Фриц.

На полуфиналите Де Минор ще играе с Яник Синер, докато Алкарас ще срещне победителя от мача между германеца Александър Зверев и канадеца Феликс Оже-Алиасим, който е в петък.

По време на утрешната програма Алкарас ще получи и трофея, който се връчва на играча, завършил годината в мъжкия тенис като номер 1.

