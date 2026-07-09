Американската армия предприе нова серия удари по Иран

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Американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари по Иран, предаде Ройтерс, като се позова на Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ). Дотук се стига само часове след като президентът Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за "приключено", пише БТА.

СЕНТКОМ посочи, че атаките имат за цел да отслабят способностите на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

"САЩ държат Иран отговорен за скорошната неоправдана агресия срещу граждански кораби и екипажи, преминаващи през жизненоважен морски коридор", написа Централното военно командване на САЩ в Екс.

По-рано иранските агенции Мехр и Мизан съобщиха, че в района на градовете Бандар Абас и Сирик отекват взривове.

Мехр посочи, че експлозии се чуват и в района на Конарак и Чабахар и допълни, че в Бандар Абас противовъздушната отбрана се е задействала срещу "вражески цели".

Контролът над Ормузкия проток, през който преминава една пета от световния петрол, даде в ръцете на Техеран много силен коз, който на практика му позволи да постигне патова ситуация в конфликт с най-могъщата армия в света, отбелязва Ройтерс.

До новото покачване на напрежението се стигна, след като във вторник Иран атакува три товани кораба в пролива. В отговор последваха американски удари по Ислямската република, последвани след това на свой ред от контраобстрели от страна на Техеран срещу военни бази на САЩ в Бахрейн и Кувейт.

Иран не пое официално отговорност за атаките срещу товарните кораби, но според анализатори Техеран използва подобни действия, за да напомни, че при нужда разполага с такъв лост за въздействие в преговорите за постигане на траен мир с Вашингтон.

Поредната размяна на удари разтърси крехкото споразумение за спиране на огъня и попари надеждите за превръщане на меморандума за разбирателство, подписан на 17 юни, в окончателно мирно споразумение, което да сложи край на войната, започнала на 28 февруари с американско-израелските удари по Иран.

"Ако сключим сделка с Иран, не съм сигурен, че ще се придържаме към нея", каза Тръмп на пресконференция в Анкара, където взе участие в срещата на НАТО. "Разбрах, че те са доста непочтени хора."

Но Тръмп посочи, че не очаква връщане към пълномащабната война, и добави, че не е ясно дали преговорите за постигане на траен мир ще продължат.

Редактор "Екип на Петел",

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