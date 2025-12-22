Американски сенатор призова за военни действия срещу "Хамас" и "Хизбула"

Кадър Нова ТВ

Влиятелният американски сенатор Линдзи Греъм отправи сериозно предупреждение към лидерите на "Хамас" и "Хизбула" по време на посещението си в Тел Авив днес. Той бе категоричен, че Съединените щати ще подкрепят подновяване на пълномащабните военни действия, ако двете организации не предадат доброволно бойния си арсенал.

"Наложително е да се изготви бързо план, да се определи срок на "Хамас" за постигане на целта за разоръжаване", заяви сенаторът на пресконференция, цитиран от БТА и Франс прес.

Според Греъм, който днес разговаря и с израелския премиер Бенямин Нетаняху, търпението на международната общност и на Вашингтон се изчерпва.

Ултиматумът към Газа

Сенаторът подчерта, че настоящото крехко примирие в ивицата Газа, което влезе в сила през октомври, не може да се превърне в параван за превъоръжаване на групировката.

"В противен случай бих насърчил президента Доналд Тръмп да позволи на Израел да довърши "Хамас", допълни Греъм.

Той призна, че конфликтът е тежък, но формулира ясна позиция за бъдещето на региона: "Това е дълга и брутална война, но няма да има успех никъде в региона, докато "Хамас" не бъде отстранен от бъдещето на Газа и докато не бъде разоръжен".

Втората фаза на мирния план

Изявлението на Греъм идва в ключов момент, когато международните посредници се опитват да активират "Втората фаза" от американския мирен план. Тя предвижда комплексни мерки:

Пълно разоръжаване на "Хамас";

Постепенно изтегляне на израелската армия;

Създаване на преходна власт;

Разполагане на международни сили.

"Втора фаза няма да успее, докато "Хамас" не бъде разоръжен", предупреди сенаторът, охлаждайки оптимизма за бързо политическо решение без гаранции за сигурността.

Заплахата на север

По отношение на Ливан, където примирието действа от ноември 2024 година, Линдзи Греъм изрази предпазлив оптимизъм заради ангажимента на местното правителство да разоръжи "Хизбула". Въпреки това той не изключи възможността за нова ескалация, ако дипломацията се провали.

"Ако "Хизбула" откаже да се откаже от тежката си артилерия, в крайна сметка ще трябва да предприемем военни операции", категоричен бе Греъм, като намекна за потенциална американска подкрепа за Израел в подобен сценарий.

По-рано през деня Бенямин Нетаняху приветства американския гост и го определи като "голям приятел на Израел".

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!