Апартамент пламна в квартал Бистрица в Дупница

Снимка Булфото

Два екипа на пожарната гасиха пожар в блок 60 в дупнишкия квартал Бистрица тази вечер, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БНР. Малко преди 19,00 ч се е запалил един от апартаментите в блока - най-вероятно от технически неизправен или оставен включен електроуред.

Собственикът на жилището не е бил там. Живеещите в близките апартаменти са били евакуирани за около два часа. Материалните щети са в процес на изясняване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!