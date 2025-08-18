Арестуваха мъж, погълнал 100 капсули кокаин на летището в Атина

Снимка Pixabay

Служители на гръцката Дирекция за борба с организираната престъпност арестуваха бразилски гражданин, който е погълнал 100 капсули с кокаин в опит да ги внесе в страната. При задържането е установено, че общо е пренасял един килограм наркотик, съобщи БТА, като се позова на гръцкия вестник "Катимерини".

Мъжът е задържан на международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина тази сутрин, след като е пристигнал с полет от Франция. "При ареста служителите са иззели общо един килограм кокаин, като тежестта на всяка от погълнатите капсули е била близо 10 грама", съобщиха от гръцката полиция.

Анализите показват, че кокаинът е бил с изключително висока чистота - 90 процента. Това го прави особено опасен както за здравето на преносителя, така и за крайните потребители на улицата.

Методът на пренасяне чрез погълнати капсули е изключително рискован за здравето на куриерите. При разкъсване на капсулите в стомаха или червата последствията могат да бъдат фатални поради свръхдоза.

Съдебни действия

Заподозреният бразилец ще бъде изправен пред прокурор по делото. Според действащото гръцко законодателство, трафикът на наркотични вещества в такива количества се наказва с дългогодишен затвор.

Операцията илюстрира продължаващите усилия на гръцките власти да се борят с международния наркотрафик, като летището в Атина често служи като транзитна точка за наркотици, идващи от Южна Америка за европейския пазар.

