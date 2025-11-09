реклама

Арестуваха трима свещеници за трафик на наркотици в Гърция

09.11.2025 / 23:10 0

Снимка Пиксабей

Трима свещеници са арестувани при полицейска акция срещу мрежа за трафик на наркотици в Гърция. Те са заподозрени, че са складирали дрогата в църква, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", цитирани от Нова ТВ.

Властите смятат, че групата е била замесена в разпространението на кокаин и суров канабис на територията на страната, както и в нелегално транспортиране на мигранти.

По време на акцията полицията е иззела 2238 килограма кокаин и 9092 килограма суров канабис.  Незаконните печалби на организацията се оценяват на над 105 000 евро, според разследващите органи. 

 

 

0
0
kjk (преди 1 минута)
Рейтинг: 152051 | Одобрение: 16861
Дявола ги заслепил и съблазнил божите служители!!!;):errm:Намусен

