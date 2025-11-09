Арестуваха трима свещеници за трафик на наркотици в Гърция

Снимка Пиксабей

Трима свещеници са арестувани при полицейска акция срещу мрежа за трафик на наркотици в Гърция. Те са заподозрени, че са складирали дрогата в църква, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", цитирани от Нова ТВ.

Властите смятат, че групата е била замесена в разпространението на кокаин и суров канабис на територията на страната, както и в нелегално транспортиране на мигранти.

По време на акцията полицията е иззела 2238 килограма кокаин и 9092 килограма суров канабис. Незаконните печалби на организацията се оценяват на над 105 000 евро, според разследващите органи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!