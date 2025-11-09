Асен Василев: Ако влезе "Лукойл" в БЕХ, ще стане като с "Белене" - безкрайни харчове и накрая нищо

Снимка Булфото

Фокусът е върху това да се смени собствеността на "Лукойл" в България, а не да се реши истинският проблем, който е какво се случва на 21 ноември, когато влизат в сила санкциите на САЩ срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт".

Това зави пред БНР бившият министър на финансите и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев, като подчерта, че не може рафинерия да бъде продадена за 2 седмици:

"Това са процеси, които отнемат между 6 месеца и година. ... Ако влезеш, за да я управляваш и прекъснеш паричните потоци към Русия, сложиш сметка, където да се трупат средствата, и влезеш със средства, с които ти да си купуваш петрола, да реализираш по съществуващите договори продажбата в страната и по международните борсови цени, и рафинерията работи само на ишлеме, тогава санкциите не те засягат, защото самият "Лукойл" няма сметки, а сметките са този, който оперира рафинерията. Второ - можеш да отидеш и да искаш дерогация. Това е временно решение, но вече може да се направи истински план, истинска оценка и да се намери някой, който да оперира тази компания".

