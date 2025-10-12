Асен Василев: Не трябва и няма нужда да се пипат данъците

кадър Нова нюз

Когато стъпваш върху плаващи пясъци и толкова голямо неизпълнение на Бюджет 2025, е много трудно да се направи нормален бюджет за догодина.

Това каза пред БНР председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, депутат от ПГ на ПП-ДБ, финансов министър в няколко правителствата.

"Още когато Бюджет 2025 беше представен и се разглеждаше в НС, ние казахме, че приходната му част е написана от много оптимистични астролози. Казахме, че ще се съберат до 15% по-високо постъпление от ДДС и в момента е 14,4%. Проблемът на бюджета е, че е предвидено да бъдат 30% повече. Само от това се отваря една дупка в края на годината от около 3 милиарда лева над планирания дефицит. Отделно виждаме, че заради отказ да се реформира КПК и тя да стане наистина политически неутрална, част от парите по второ плащане няма да дойдат, трето плащане въобще са го отписали за тази година. Това означава, че още около 3 милиарда лева ще се появи нереализиран приход. Ако се изпълни разходната част, бюджетният дефицит ще бъде двоен, защото няма да се изпълни приходната част", уточни той.

Един бюджет не е само сметки, той е политически приоритети и ако те са сбъркани, няма как да излязат сметките, подчерта Василев и коментира:

"Ако приоритетите са да се заделят 9 милиарда лева за касичките на Пеевски, няма как да излезе нормален дълг към БВП, т.е. ще се вземе много повече дълг, и няма как да излезе бюджетният дефицит. И ние виждаме приоритетите на това правителство - не могат да намерят 240 млн. лева за младите лекари. И вече пети месец ги мотаят. Знаем, че догодина увеличението на бюджета на НЗОК ще бъде над 1 млрд. лева. 1/4 от увеличените пари, които ще получат догодина, са достатъчни за всички лекари, медицински сестри и специалисти в сектор "Здравеопазване" да получат нормални заплати. Не искат обаче да го направят, защото няма политическа воля".

Следващата голяма битка с правителството ще бъде бюджетът, подчерта той и заяви:

"Ако те наистина продължават с това, което правят и да не осигурят нормално заплащане за младите лекари и за медицинските специалисти, това най-вероятно ще бъде и причина за вот на недоверие".

