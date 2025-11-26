Асен Василев: Преведено от „брюкселски”, ЕК ни казва „бюджетът ви лъже”

кадър Нова телевизия

„Такова нещо, като предупреждението от ЕК, България не е получавала. Преведено от „брюкселски”, то казва едно - бюджетът лъже”, това коментира лидерът на ПП Асен Василев по Нова телевизия за критиките от Европа, че има „риск от несъответствие” в бюджетния ни дефицит.

Бившият финансов министър обясни, че дори дефицитът да е 3,1%, от Брюксел ще ни наложат ограничения на разходите за 2027-а.

Василев коментира предстоящия протест, като каза, че той ще е мирен, но целта му е да блокира Народното събрание. Какво конкретно ще означава това, ще решат хората на площада, обясни той. По повод заявеното присъствие на „Възраждане” на демострацията, лидерът на ПП беше категоричен:

„Това не е протест срещу еврото”.

Асен Василев добави, че предложенията на ПП-ДБ да не се вдигат данъците и да се намалят разходите са резултат, че депутатите им са чули хората и призова управляващите да направя същото.

