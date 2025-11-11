Астрономи откриха планета, поглъщаща 6 милиарда тона материя в секунда

Снимка Пиксабей

Телескопите „Джеймс Уеб“ и VLT са забелязали свободно носеща се планета, поглъщаща материя с рекордна скорост и проявяваща поведение, близко до това при образуването на звезда, пише Нова ТВ.

Въпреки че много междузвездни планети, които се носят свободно в космоса, без да обикалят около звезда, са били откривани и преди, изглежда, че тази - известна като Cha 1107-7626, е най-бързо нарастващата свободно движеща се планета, наблюдавана досега. Тя поглъща 6,6 милиарда тона (6 милиарда метрични тона) материя в секунда, според наблюденията с „Много големия телескоп“ (VLT) в Чили и космическия телескоп „Джеймс Уеб“.

Стремителното нарастване на екзопланетата може да помогне на изследователите да научат повече за разликата между голяма планета и малка звезда, съобщава научният екип в The Astrophysical Journal Letters.

„Основната мотивация за проучването на такива обекти е да разберем дали те са бивши планети, изхвърлени от своите планетарни системи, или са се формирали изолирано - от гравитационния колапс на молекулярен облак, подобно на звездите“, обяснява в имейл до „Лайв сайънс“ водещият автор Виктор Алмендрос-Абад, астроном в Астрономическата обсерватория в Палермо, Италия.

Екипът е забелязал „изблик на акреция (нарастване)“, който настъпва, когато планетата внезапно привлича голямо количество материал от обкръжаващия я диск от газ и прах. Cha 1107-7626 нараства от този източник на материя, но проучването показва, че нивото на акреция не е постоянно. Например, през август 2025 г. планетата е нараствала осем пъти по-бързо, отколкото няколко месеца по-рано.

Такива изблици предполагат, че междузвездните планети може би са нещо като млади звезди, тъй като подобни внезапни изблици на поглъщане се наблюдават и при звездите. Но тъй като междузвездните планети са значително по-малки от звездите, все още не е ясно къде пътищата на формирането им се разклоняват.

