Айше Авдил доказва, че дрифтът не е само за мъже

Кадър Нова ТВ

Айше Авдил е 34-годишна професионална дрифт състезателка от Северна Македония. Тя уверено доказва, че моторните спортове не са запазена територия само за мъжете, съобщава "Дойче веле", цитирани от Нова ТВ.

В дисциплина, доминирана традиционно от мъже, Авдил се отличава със смелост, скорост и невероятен контрол зад волана.

Айше доказва, че талантът, упоритостта и характерът нямат пол и че жените имат напълно заслужено място в света на моторните спортове.

С всяко състезание тя вдъхновява все повече момичета да мечтаят смело и да се осмеляват да влизат в спортове, смятани за "мъжки", показвайки, че пистата принадлежи на всички, които имат куража да карат на ръба.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!