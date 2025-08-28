БТВ: Голям пожар пламна край Якоруда

кадри bTV

редактор Веселин Златков

В землището на Якоруда е възникнал пожар, който е пламнал в ранния следобед. Това съобщи bTV в новините си, като се позова на информация от кмета Мехмед Вакльов. По негови думи, пожарът е обхванал около 5 кв. км.

На място вече има екипи, които гасят пламъците, от които се издига гъст дим.

Няма данни за пострадали хора, за момента пламъците остават далеч от къщи и други постройки, включително и туристически обекти край Якоруда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!