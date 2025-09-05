БТВ събират Първанов и Криско на Съединението

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Младата звезда на bTV Митьо Маринов се включи в новините, за да анонсира празничната програма на телевизията за една от най-светлите дати в българската история - Денят на Съединението. На 6 септември той ще води сутрешния блок от Пловдив.

Маринов съобщи голям брой гости, които са от всички групи в обществото ни - от Георги Първанов до Криско.

В празничната си програма bTV ще разчита и на някои от най-популярните си лица. Преди началото на новия сезон на „Стани богат” в ефир ще се появи водещият Ники Кънчев. Историкът Петър Стоянович също се връща в телевизията, за да сподели своите витиевати разсъждения за Съединението на България.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!