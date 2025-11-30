България е световен шампион в естетическата групова гимнастика

Снимка Пиксабей

Националният отбор на България за жени спечели световната титла по естетическа групова гимнастика на шампионата на планетата, който се проведе в "Арена СамЕлион" в Самоков. Това е вторият голям триумф за този състав след златните медали в Грац през 2022 година, предава БНТ.

Възпитаничките на старши треньора Кристина Ташева изиграха безапелационно съчетанията си и заслужено стъпиха на световния връх с общ сбор от 58.700 точки. В състава на шампионките влизат Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева.

Българските грации поведоха още след първия ден с оценка 29.250 точки, а във финала бяха още по-убедителни и получиха 29.450 точки. С този резултат те оставиха зад себе си силния тим на "Мадона" (неутрален статут), който събра 56.800 точки. Бронзовите отличия отидоха при финландския "Минетит", който раздели третото място с "Експресия" (неутрален статут) с равен актив от по 56.650 точки.

"Това е огромен успех за целия ни щаб и за България," коментираха от лагера на националния отбор, цитирани от БТА.

Второто българско участие при жените – отборът на "Академик", завърши на седма позиция с 52.850 точки, като раздели мястото с японския тим JWCPE. Сред официалните гости в залата бе и Весела Димитрова, старши треньор на ансамбъла по художествена гимнастика, която подкрепи колегите си.

Бронз за девойките

Радост донесоха и младите надежди на България. Националният отбор за девойки спечели бронзовите медали с общ резултат 54.650 точки (27.500 в квалификациите и 27.150 във финала).

Съставът на девойките включваше Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова. Световната титла при девойките отиде при "Мадона Джуниър" (неутрален статут) с 56.300 точки, а среброто взеха представителките на Финландия от "Минетит Джуниър".

В отборното класиране по нации България зае престижното второ място и при жените, и при девойките, като единствено Финландия събра повече точки в комплексното подреждане.

Световното първенство в Самоков събра 77 отбора от целия свят, а следващото издание на форума ще се проведе през 2026 година в Осака, Япония.

