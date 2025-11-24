България влезе в топ 10 на Европа по доходност от имоти под наем

Снимка Пиксабей

България се нарежда сред най-атрактивните дестинации за инвестиции в недвижими имоти в Европа, показва актуално проучване на британската застрахователна компания "William Russell" (William Russell). Страната ни заема престижното седмо място в класацията, като предлага на инвеститорите доходност от близо 5 процента при отдаване на жилища под наем, пише Дунав мост.

Основен фактор за доброто класиране на България е благоприятната данъчна политика. Ниският плосък данък от 10 процента върху доходите от наеми дава сериозно предимство на българския пазар спрямо конкурентите в Западна Европа. В челната десетка компанията ни правят още Ирландия, Латвия и Исландия, но експертите отбелязват, че данъчните ставки в тези държави са значително по-високи в сравнение с българските условия.

Молдова оглави класацията

Изненадващ лидер в подреждането е Молдова, която предлага най-добри условия за инвеститори в имоти на континента. Първото място се дължи основно на столицата Кишинев, която в последно време привлича засилен туристически поток и генерира високо търсене на имоти за краткосрочен наем. Въпреки че данъкът върху доходите от наеми там е 12 процента и страната не е член на Европейския съюз, комбинацията от ниски цени на имотите и висока възвръщаемост я изстрелва на върха.

Балканите доминират пазара

Второто място в класацията е заето от Литва, където прогнозите сочат стабилен ръст в цените на имотите в дългосрочен план. Челната тройка се допълва от Северна Македония, което потвърждава тенденцията Централна и Източна Европа да бъдат най-горещите точки за имотни инвестиции в момента.

В топ 10 попадат още Андора, Сърбия и Черна гора, като регионът на Балканите се очертава като изключително перспективен за собствениците на имоти, търсещи пасивен доход.

