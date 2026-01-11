Български ученици са сред най-добрите в света

Стопкадър бТВ

Талантливи българчета прославиха България по света.

В предаването „120 минути“ bTV представя светлите постижения на млади българи, които дават надежда за настоящето и вдъхновяват както своите връстници, така и по-възрастните поколения. Днес това са Матео Георгиев и Александър Терзийски, заедно със своя преподавател по история Христо Господинов – отбор, който спечели престижна награда на Международното състезание по дебати.

В надпреварата участват хиляди ученици от повече от 60 държави от различни континенти – Европа, Африка, Северна и Южна Америка, Австралия. Българските представители се изправят срещу състезатели, за които дебатите са част от образователната традиция, и успяват да се наложат с бързина на мисълта, солидни знания и отлични езикови умения.

Дебатите се провеждат изцяло на английски език и преминават през няколко кръга – национален, европейски и финален, който традиционно се състои в Йейл.

Участниците научават темата и позицията си едва в началото на дебата. Те разполагат с 15 минути подготовка, след което всеки говорител има по 4 минути и половина, за да изложи аргументите си. Отборите са от по трима души – първият говорител дефинира темата, вторият развива аргументите и контрааргументите, а третият обобщава и защитава позицията.

Темите често са провокативни и глобални – от използването на изкуствен интелект и дигитални клонинги на починали хора, до инвестиции в Антарктика и сложни геополитически казуси.

Освен за дебатите, младите участници споделиха и своето виждане за България. Според тях страната има нужда от повече доверие в институциите, справедливост и активна гражданска позиция.

„Най-големият проблем е усещането, че нищо не зависи от нас. Ако сме пасивни, наистина нищо няма да се промени“, казва Александър Терзийски.

Матео Георгиев допълни, че свободата на словото, равенството и способността да изслушваме различното мнение са в основата на всяка истинска демокрация.

Преподавателят Христо Господинов подчерта, че дебатите не са просто състезание, а начин младите хора да се научат да мислят критично, да защитават позиция, дори когато не са съгласни с нея, и най-вече – да чуват аргументите на другия.

