Българският кеч набира популярност в Европа

Кечът в България прави опит да излезе от сянката на носталгията по 90-те години и да се превърне в организиран шоубизнес продукт. Чрез „Българската кеч академия“, родни състезатели вече преминават през специализирано обучение, водено от международни треньори, с цел пробив на европейските рингове,съобщава „NOVA“.

Инициативата е насочена към създаването на професионална структура, която да подготвя атлети по международни стандарти. Един от първите завършени кадри е Никола Стоянов, известен със сценичното име Nick ST, чийто стил и костюм са вдъхновени от „мрачна“ естетика с прилепи и черепи.

„Разбира се, че имаше скептицизъм в началото. След като повече от 80 години в България не е имало кеч, нямаше доказателство, че съществува публика,“ заяви Елтимир Александров, основател на „Българската кеч лига“, цитиран от „NOVA“.

Между мечтите и реалността на ринга

Въпреки оптимистичните нагласи, пътят към професионалния кеч е изпълнен с физически предизвикателства. Френският ветеран Хеди Карауи подчертава, че освен артистичността, от критично значение е способността на състезателите да понасят реални удари и да се предпазват от контузии.

Продуктът се стреми да разказва истории, подобно на киното, но успехът зависи изцяло от емоционалната връзка с публиката. Въпреки че интересът към шоутата в София нараства, проектът все още е в сферата на нишовите забавления, разчитайки основно на ентусиазма на създателите си.

Пътят към чужбина

Основната цел на академията е да служи като трамплин за български атлети към по-големи пазари като Германия, Великобритания и САЩ. Към момента обаче фокусът остава върху доказването на качеството на местния продукт и изграждането на устойчива фен база, която да оправдае високите разходи за организация на подобни събития.

