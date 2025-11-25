Баскетболният Локомотив (Пд) надигра Левски като гост

Снимка Пиксабей

Локомотив (Пловдив) надигра Левски с 82:70 (21:16, 18:18, 25:22, 18:14) като гост в зала „Триадица“ в София в двубой от деветия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже. Победата за гостите беше трета поредна и общо пета, докато баскетболистите на Левски претърпяха втора поредна и общо седма загуба, информира БНР.

Двата състава изиграха равностойно първо полувреме, в което пловдивчани успяха да вземат аванс от 5 точки в края на първата четвърт при 21:16. В началото на втория период преднината на гостите достигна 9 точки, но „сините“ постепенно се доближиха на 1 при 31:32след два точни наказателни удара на Лъчезар Димитров при оставащи две минути. Локомотив обаче пак се откъсна с 5 и водеше 39:34 на почивката.

Третата част беше по-добра за гостите, които дръпнаха с 12 точки при 55:43, фиксирани с тройка на Кръстомир Михов в средата на периода и задържаха водачеството до 64:56 преди заключителните 10 минути. В оставащото време състезателите на Локомотив Пловдив не позволиха на домакините да застрашат преднината им.

Халил Милър беше най-резултатен за гостите, като завърши с „дабъл-дабъл“ от 18 точки и 11 борби. Шоу Андерсън допринесе за успеха с 15 точки и 6 борби , а по 14 точки вкараха Томислав Минков и Йоанис Кикрилис.

За „сините“ Лъчезар Димитров реализира 22 точки и 8 борби, Стоян Койнаров отбеляза 15 точки, а Златин Георгиев се отчете с 14 точки и 4 борби.

В следващия кръг от НБЛ тимът на Локомотив Пловдив приема Спартак Плевен на 3 декември, докато отборът на Левски ще гостува на Ботев 2012 Враца на 6 декември.

