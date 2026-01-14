кадър: Диема спорт

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) победи с 3:1 като гост Кьолн в мач от 17-тия кръг на немския елит, с който приключва и първия полусезон в първенството.

Успехът дойде след обрат, като Линтон Маина откри за "козлите" в 41-вата минута, но Серж Гнабри изравни за шампионите в продължението на първата част (45+4'), а Ким Мин-Жае донесе пълният обрат в 71-вата минута.

17-годишният суперталант Ленарт Карл пък сложи край на спора в 84-ата минута, предаде Спортал.

По този начин Байерн записа най-добрия първи полусезон в историята си в първенството, а досегашният рекорд се държеше от водения от Пеп Гуардиола баварски тим през 2013/14 г., който записа 47 точки и +35 гола разлика след 17 мача. Сега обаче головата разлика на машината на Венсан Компани е много по-добра.

Баварците във втори пореден кръг срещат един от най-удобните си съперници. В последните 21 директни сблъсъка между двата отбора, Байерн има цели 19 победи и само две равенства, като е в серия от четири поредни победи срещу „козлите“. Последната победа на Кьолн в този сблъсък е от далечната 2011 г. В последния мач баварците спечелиха с 4:1 като гост в турнира за Купата на Германия, макар и да имаха проблеми през първата част.

