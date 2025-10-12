Бенямин Нетаняху: Постигнахме огромни победи, но войната не е свършила

Кадър Youtube

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера вечер, че страната е постигнала "огромни победи" през двете години война на няколко фронта, но предупреди, че конфликтът все още не е приключил. Изявлението беше направено в телевизионно обръщение в навечерието на очакваното завръщане на израелски заложници и провеждането на мирна среща, водена от Съединените щати, съобщи АФП, цитирани от Нова ТВ.

"Заедно постигнахме огромни победи – победи, които удивиха целия свят... Но в същото време трябва да ви кажа: битката не е приключила," заяви Нетаняху пред израелската публика.

Премиерът подчерта, че пред страната все още стоят сериозни предизвикателства за сигурността. "Някои от нашите врагове се опитват да възстановят силите си, за да ни атакуват отново – и, както казваме, ние сме готови за това," добави той.

Призив за национално единство

Нетаняху призна съществуващите спорове около начина, по който е управлявал примирието в Газа и сделката за освобождаване на заложниците. Въпреки това той призова предстоящото им освобождаване да се превърне в момент на национално единство.

"Тази вечер е изпълнена с емоции – вечер на сълзи, вечер на радост, защото утре нашите деца ще се върнат на наша земя," каза израелският премиер, цитирайки библейски стих.

"Утре започва нов път – път на възстановяване, път на изцеление и, надявам се, път на обединени сърца," добави той в обръщението си.

Контекст на събитието

Изявлението на Нетаняху идва в навечерието на очакваното освобождаване на 20 живи израелски заложници от Газа на 13 октомври. Това е част от споразумение за примирие между Израел и палестинската групировка Хамас, водено от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Войната в Газа започна след атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 година, при която загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. До момента 148 заложници са били върнати живи в Израел, а според правителството Хамас все още държи 48 души, от които се смята, че 20 са живи.

