Без проблеми в снабдяването с дърва за огрев в община Болярово

Снимка Пиксабей

Не се очакват проблеми със снабдяването с дърва за огрев в крайграничната община Болярово. Около 5000 кубика дърва вече са доставени за населението. Цените са без промяна от миналата година, пише БНР.

Около 2000 кубика дърва вече са предоставени на социалните и учебните заведения в община Болярово и тези количества са достатъчни за целия зимен сезон, уточни кметът Христо Христов и допълни, че до края на октомври с дърва ще бъдат снабдени и всички домакинства на територията на общината, които са подали заявления:

„Цените са без промяна от миналата година, те са преференциални. Разделени на две групи – първа група са 50 лева на кубик до пет кубика на домакинство, а втората група са малко по- скъпи, който иска над пет кубика. Има такива желаещи, защото не винаги пет кубика стигат на домакинство.“

Добивът на дърва за огрев към момента продължава на две от сечищата, които са част от общинския горски фонд, допълни Христов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!