Безплатен куклен театър във Варна носи смях и поука с „Лакома мецана”

Събитието ще се проведе от 11 часа в магазина на Kaufland в кв. „Трошево“

Тази неделя, 8 февруари, децата на Варна могат да се насладят на безплатен куклен театър по любимата история на Ран Босилек „Лакома мецана“. Постановката, която ще се проведе от 11:00 ч. в магазина на Kaufland в кв. „Трошево“, е чудесно предложение за семейна неделя – с много настроение, смях и онези малки, важни уроци, които остават с децата дълго след края на представлението. Инициативата се провежда вече трета седмица, като всяка неделя в магазина се редуват куклен театър и детски работилници с вход свободен , за да има още повече поводи за усмивки и споделено време заедно.

С много любов, майсторство и талант актьорите от Държавен куклен театър – Варна оживяват веселяшката история с музика и динамичен разказ. Представлението „Лакома мецана“ пренася малките зрители в света на животните и техните взаимоотношения и показва по детски разбираем начин, че когато някой мисли само за себе си и пренебрегва приятелството, неприятностите не закъсняват.

Kaufland България и Държавен куклен театър – Варна организират събитията за деца за четвърта поредна година, като през 2026-а те ще продължат до 5 април. Сред предстоящите заглавия от афиша на театъра са „Чудният концерт“ (22.02), „Под гъбката“ (08.03), „Горските певци“ (22.03) и пътешествието в Страната на цветятата - „Трите феи“ (05.04).

Стартът на инициативата вече бе даден през изминалите два уикенда, когато децата гледаха постановката „Пеещата ферма“ и се научиха как се прави кукла - палячо. Традиционно събитието предизвика голям интерес не само сред малките посетители, но и сред техните родители. Пълната програма на спектаклите и творческите работилници може да бъде намерена на сайта на Kaufland България, като всички представления и активности в инициативата са подходящи за деца над 3 години.

За Kaufland партньорството с наградения с редица отличия Държавен куклен театър – Варна е част от разнообразните социално отговорни инициативи, които ритейлърът развива с фокус върху децата и подрастващите. С поредица от активности през изминалата година компанията затвърди ангажимента си към местните общности и създаде редица поводи за смислени семейни преживявания - като лятното образователно турне на колела „Весела ваканция“, което зарадва децата в общо 12 български града.

За Kaufland България:

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от близо 7900 служители. През 2026 г. компанията разполага с 70 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.



