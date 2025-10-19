"Безценни бижута" са задигнати от Лувъра

Снимка Пиксабей

Бижутата, които са били откраднати днес от Лувъра в Париж, са безценни, заяви френският вътрешен министър Лоран Нунес, цитиран от АФП, информира БНР.

Министърът заяви пред френски медии, че "трима или четирима" крадци са взели на мушка две експозиции в "Галерията на Аполон", извършвайки дръзкия си обир посред бял ден само за 7 минути.

Крадци са нахлули днес сутринта в музея и са избягали с откраднати бижута, съобщи по-рано пред АФП източник, близък до случая, който допълни, че стойността на задигнатото все още се изчислява.

Полицейски източник заяви преди това, че неизвестен брой крадци са пристигнали със скутери. С помощта на малки резачки тя проникнали вътре и използвали товарен асансьор, за да стигнат до стаята, която били набелязали.

За обира съобщи по-рано днес френската министърка на културата Рашида Дати. Музеят остава затворен поне до края на деня.

