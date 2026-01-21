Близо килограм метамфетамин и 85 хиляди евро иззети при спецакция на ГДБОП

Кадър: Фейсбук ГДБОП

Близо килограм метамфетамин и 85 000 евро са иззети при акция на ГДБОП във Видин.

При спецакцията са задържани двама, превозвали стоката в тайник на лек автомобил.

Задържаните са двама български граждани, установени да пренасят наркотични вещества на територията на страната.

Специализираната полицейска операция е проведена на 19 януари в София и Видин, при пълна координация и взаимодействие с органите на Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“.

При проведените съвместни действия по разследването са проверени един автомобил и два имота в София, съобщават от ГДБОП.

При проверката на превозното средство, извършена на ТИР терминал в митническо бюро на областния град, е установена естествена кухина зад шофьорската седалка и пода на автомобила, в която са открити 2 броя пликове.

Съдържанието на единия от укритите пакети е бяло кристално вещество с тегло около 1 килограм (985 грама), реагирало на метамфетамин. В другия са открити множество евробанкноти с различен номинал, като общата им стойност възлиза на 84 500 хиляди евро. Лекият автомобил е иззет.

Образувано е досъдебно производство, под надзора на Окръжна прокуратура - Видин.

За срок от 24 часа по Закона на МВР са задържани две лица – шофьорът и неговият спътник.

Повдигнати са им обвинения за осъществяване на престъпна дейност по смисъла на чл. 354а, ал. 1 от НК. Задържането на единия от обиняемите е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои искане на постоянна мярка “задържане под стража”.

