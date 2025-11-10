Бомба избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има ранен

Снимка Пиксабей

Бомба в колет избухна в офис на застрахователна компания в централния френски град Монлюсон в понеделник, ранявайки един човек, съобщиха властите, информира Нова ТВ.

Застрахователната компания заяви, че „осъжда най-категорично всеки акт на насилие или престъпно поведение, насочено срещу нейните служители, операции или активи“, но не даде информация за мотива на нападението.

Предметът е избухнал, докато писма и колети са били събирани от пощенската кутия на офиса, пише в изявление на регионалните власти.

Прокурорът на Монлюсон Кристиан Магре заяви, че раненият мъж е 34-годишният син на управителя на агенцията.

Експерти по обезвреждане на бомби са огледали офиса, преди експертите по местопрестъпленията да започнат работа.

