Борисов: Протестите свършиха златна работа за нас
кадър Нова телевизия
редактор Веселин Златков
Поздравявам първата част на протеста, свърши златна работа за нас, това заяви пред медиите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. „Всеки от ГЕРБ, който е говорил за бюджета е казал, че не го харесва и дори не го е защитил”, заяви той и добави, че сега изготвянето на новата финансова рамка започва да се прави по правилния начин.
„Провел съм 100 разговора, с приятели, с които ритам футбол, с други... Питам ги защо са на протеста, те ми отговарят: „Нали и ти си против този бюджет?”, коментира Борисов.
Той напомни, че днес се навършват 19 години от създаването на ГЕРБ и заяви, че всичко хубаво в София се е случило заради него. „Държавна сигурност за две години не направи нищо”, добави лидерът на ГЕРБ.
Борисов категорично защити вътрешният министър Даниел Митов, като подчерта, че полицията този път си е свършила работата перфектно по време на протеста.
Лидерът на ГЕРБ коментира, че еврото се дължи на действията на партията му и на това правителство. Той предупреди, че страната ни може да направи прецедент, защото още следващото правителство е възможно да поиска излизане от еврозоната.
„Еврото е даденост докато е ГЕРБ”, подчерта Бойко Борисов.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!