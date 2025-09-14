Борисов: "Възраждане" протестират срещу европейския ни път

Кадър Нова ТВ

"Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с "Възраждане". "Възраждане" протестират срещу европейския ни път. Тяхното лицемерие е в това, че изобщо не се интересуват какво ще се случи на президентските избори. Техният план е да разрушат, без да знаят какво да съградят. Те отиват на протест и се сбиват помежду си. Какво правителство ще съградят?!" Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на откриването на последния участък от магистрала "Европа“, цитиран от Нова ТВ.

Борисов отново коментира побоя над шефа на полицията в Русе. "Не само началник на полицията. Ако намериш всеки един гражданин, с откъснат бъбрек и счупени ребра, пребит, ще се изкажеш емоционално. Органите на реда в Русе избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. Трябваше още няколко часа хладнокръвие, за да излязат записите и да се остави в съдебна фаза процесът", коментира Борисов.

За последния участък на магистрала „Европа“, Борисов каза: „С тази магистрала ви зареждаме в Европа, в Шенген. Министрите правят чудеса от храброст“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!