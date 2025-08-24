Бойко Борисов: Президентът поне да каже какво мисли да прави относно МВР и ДАНС

Кадър Нова ТВ

„МВР и ДАНС от месеци функционират без титулярен ръководител, а президентът дори не казва какво смята да прави“ – това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещението си в град Добрич. Изказването му бе направено в рамките на коментар относно актуалната политическа ситуация и старта на новия парламентарен сезон, информира Нова ТВ.

Според Борисов липсата на титуляри в ключови служби като Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Национална сигурност“ създава сериозни проблеми за нормалното функциониране на държавата. „Не можем да гадаем. За една служба е изключително важно да има титулярен ръководител. Надявам се следващата седмица президентът поне да каже какво мисли да прави“, каза още той.

В хода на разговора с журналистите Борисов подчерта, че в последните четири години страната е изгубила много време и ресурси заради политическа нестабилност. „Продължаваме да си изграждаме държавата. Тези четири години са голяма загуба на време и ресурси“, коментира той.

Запитан за приоритетите на парламента в началото на новата сесия, лидерът на ГЕРБ посочи, че изборът на членове на Антикорупционната комисия е ключов, тъй като е свързан с изпълнението на изисквания по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Това ще го реши парламентът. Процедурите вървят. Комисията е важна, защото е вкарана в Плана за възстановяване и устойчивост. Тези няколко милиарда е изключително важно да влязат в бюджета на държавата“, обясни Борисов.

По думите му, кметовете в страната са под напрежение, тъй като са на средата на мандата си и се нуждаят от средства за реализация на инфраструктурни проекти. „Кметовете си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време“, допълни той.

Изказването на Борисов идва на фона на продължаващо напрежение между президентската институция и изпълнителната власт по теми, свързани с назначенията в секторите „сигурност“ и „правосъдие“.

