Бойкотът на Кристиано Роналдо продължава, отново не се появи за своя отбор Ал-Насър

Световната футболна звезда Кристиано Роналдо пропусна втори пореден мач за Ал-Насър в Саудитската професионална лига – този път при победата с 2:0 над шампиона Ал-Итихад.



Причината португалецът да не е включен в групата, след като според португалското издание A Bola е недоволен от управлението на клуба и липсата на активност на трансферния пазар, докато съперникът Ал-Хилал привлече Карим Бензема.



Саудитската лига напомни, че никакъв играч не е по-голям от лигата и че всички клубове следват едни и същи правила за финансово управление и селекция, допълва Фокус.



В мача срещу Ал-Итихад тази вечер голове отбелязаха Садио Мане и Жоао Феликс за Ал-Насър, като тимът записа шеста поредна победа в първенството.

