Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Кадър Нова ТВ

В понеделник, 15 декември, точно в 10 започват консултациите при президента. До тук се стигна след оставката на премиера Росен Желязков.

Първи на "Дондуков" 2 за консултация с президента ще дойдат от първата политическа сила - ГЕРБ-СДС. Час и половина по-късно процедурата продължава с коалиция ПП-ДБ, които бяха втори по подкрепа на последните парламентарни избори, информира Нова ТВ.

Все още не е ясно кога ще се проведат консултациите с останалите политически сили, за да се премине към следващата стъпка в Конституцията, но очакваме по време на разговорите да чуем и въпроси, свързани с бюджета от страна на държавния глава, както и дали виждат политическите партии възможност за съставяне на кабинет в рамките на този парламент. След като преминат всички консултации, ще се премине и към раздаването на мандати - отново първият ще отиде при ГЕРБ-СДС, след това ПП-ДБ, а третият би отишъл при партия по избор на президента.

Днес президентът присъства на церемонията по запалване на свещите за Празника на светлината – Ханука в Централната софийска синагога. Той обаче не коментира предстоящите политически процеси, а в словото си изрази съболезнования за нападението навръх еврейския празник в Сидни, при което загинаха няколко души.

"Моят призив днес е да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността. Това е единственият начин да съхраним мъдростта на нашите предци и да я предадем на тези след нас, които с вярата и устремът на младостта аз вярвам ще градят един по-добър и по-справедлив свят", каза президентът Румен Радев.

Във време, когато гласът на хуманизма и разума се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията, Ханука е не само частица от дългия исторически път на еврейския народ, но и силно послание за мир, разбирателство и толерантност. Това заяви президентът Румен Радев днес по случай отбелязването на Празника на светлината – Ханука. В Централната софийска синагога държавният глава участва в традиционния ритуал за запалване на свещите по случай големия празник.

„Тук съм не по силата на служебно задължение и протокол, не само и по силата на една добра традиция, а воден преди всичко от уважение и признателност към представителите на нашата еврейска общност“, посочи президентът.

Президентът пожела на присъстващите на днешния ритуал по случай Ханука здраве и сплотени да съхранят светлината в мислите, думите и делата си.

На иврит "Ханука" означава "посвещение". Празникът отбелязва повторното освещаване на Храма в Йерусалим през II в. пр.н.е., след като малка група еврейски бойци го освобождава от чуждестранните окупатори. Президентът присъства на отбелязването на осмия ден на празника Ханука в Централната софийска синагога през 2023 г.

