Д-р Пекин след „Игри на волята”: Не съм манипулатор, а анализатор

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Решенията, които вземах в „Игри на волята” бяха резултат от анализ и не съм ги вземала лесно. Думата „манипулатор” не е точна, аз съм анализатор, това заяви д-р Пекин по Нова телевизия срлед отпадането ѝ от най-гледаното предаване.

Тя коментира, че преди последната загуба се е чувствала много тежко, не само от глада, а и емоционално. „Гладът от едни момент е само в главата. Бях напълно атрофирала, нямах силата, която знам, че имам”, обясни психиатърката.

Тя коментира, че не е използвала професионалните си умения, защото в играта не е имало хора с психични отклонения. Пекин заяви също, че не се сърди за казаните по неин адрес думи.

„Не се чувствам засрамена. Играта поощрява такава стратегия. Не съм нарушила и правилата”, каза още тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!