Данчо, Вальо и Лео: Приятели, достойни и даващи радост деца

Созопол потъна в скръб за загубените три млади човешки живота в смъртоносната катастрофа на пътя за Черноморец. Трагедията се случи късно вечерта на 17 октомври около 23:15 часа, когато 18-годишен шофьор с книжка, издадена едва предния ден, загуби контрол над автомобила си и се заби в крайпътно дърво, пише Дунав мост.

В 13:00 часа днес в църквата в Созопол ще бъде поклонението пред едно от загиналите момчета – Лео. "Елате. Това е важно за него! Той беше приятел на всички!", призова майка му чрез социалните мрежи.

Директорът на СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Созопол Димитрина Щерионова сподели, че и тримата младежи – Данчо, Вальо и Лео, са били пример за всички. "Три млади живота си отидоха без време… Данчо и Вальо — достойни ученици, пример за всички, готови да поемат по пътя на зрелостта и мечтите си. Леон — момчето от 10.б клас, с онзи чист пламък в очите, с радост и любопитство към живота", написа тя в социалните мрежи.

Валентин е бил част от танцовата група "Иглика" в село Габър. "Не можем да повярваме, че те няма вече между нас. Каквото и да направи съдбата, знаем, че си на по-добро място. Ти винаги ще останеш в нашите сърца и в нашите спомени – част от нашата група Иглика, част от всички нас", сподели неговите приятели от танцовия състав.

Разбити семейства

"Дузина съдби и цяла потеря от приятелства бе категорично завършена от обещаващо многоточие до огромна и категорична точка", написа Силвия Андреева от Созопол. "Кръстете се и молете да ви подмине такава мъка! Никой родител не купува на детето си ковчег преживе", допълни тя.

Според официалната информация от ОДМВР – Бургас, 18-годишният шофьор от село Зидарово е управлявал лек автомобил "Ауди А4", но заради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол е катастрофирал, блъскайки се в крайпътно дърво. В резултат на удара са загинали шофьорът и пътуващият на задната седалка 17-годишен продължително пребиваващ в Созопол немски гражданин.

Ден на траур

В понеделник, 20 октомври, Община Созопол обяви ден на траур в памет на тримата загинали. Със заповед на кмета Тихомир Янакиев знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати, а публичните събития, организирани от общината, ще бъдат отменени.

Местните жители са в шок, а в училището на момчетата ще бъде открита книга за съболезнования. Трагедията край Черноморец остави три семейства почернени и цяла община в скръб.

