Държавното първенство по ветроходство в клас ЯЛ 6 започва днес във Варна

Снимка: БФВ

Държавното първенство в клас ЯЛ 6 започва на 6 март - регата 3 март. Състезанието ще се проведе във Варненското езеро с домакин морска база Веслец. Организатор на първенството Българска федерация по ветроходство със съдействието Медицински университет Варна и Соларей ЕООД, съобщиха организаторите.

Стартът е на 6 март от 12 ч с участието на екипажи от София, Видин, Балчик, Шумен и Варна. В трите състезателни дни по програма са предвидени 7 гонки, като регатата се зачита при състояли се най-малко 3 гонки. Главен съдия на държавното първенство е Росен Марангозов. Протестен съдия е Тодор Иванов.

Награждаването е в неделя, 8 март от 16 ч на ветроходната база Веслец, на южния бряг на Варненското езеро. Организаторите канят варненци и любителите на спорта да наблюдават и се насладят на ветроходното събитие.

Програма

06.03. 2026 г. 08:00 ч. - Регистрация

10:00 ч .- Техническа конференция

12:00 ч. - Старт на първа гонка за деня

07.03. 2026 г. 11:00 ч.- Старт на първа гонка за деня

08.03. 2026 г. 11:00 ч. - Старт на първа гонка за деня

15:00 ч. - Закриване на първенството

