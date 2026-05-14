Денисиньо спечели Hell’s Kitchen

кадри: Нова тв

Превърналият се в любимец на публиката Денис Морейра - Денисиньo е победителят в осмия сезон на Hell’s Kitchen.

Бразилецът впечатли своя ментор шеф Виктор Ангелов и гостите в най-популярния ресторант в България с разнообразно многокомпонентно меню, комбиниращо неговите латиноамерикански корени и всичко научено в Кухнята на Ада.

Впечатляващата победа срещу достойната Спирова му донесе награда от 50 000 евро и титлата “Най-добър готвач на България”.Вечерта за финалистите започна със заплетено предизвикателство за предимство.

Дуелът позволи на двамата съперници да представят авторско ястие, което найдобре описва пътя им до решаващия етап на надпреварата. По-креативните решения на Денисиньо му донесоха успеха и правото на първи избор при разпределянето на отборите за финалната вечеря.

В своя екип бразилецът приветства най-близкия си приятел Събков и неговата половинка Трифонова, харизматичния Лападатов, кулинарната енциклопедия Ремзи и опитния Стефан. На страната на огнената Спирова застанаха младата инфлуенсърка Симона, специалистът по месни продукти Милорад, италианският възпитаник Галин, сладкарят Цветомир и темпераментната Маргарита.

Финалната резервация премина изключително динамично и емоционално, но и с много взаимно уважение и спортсменска игра, което я превърна в незабравимо изживяване за всички почитатели на Кухнята на Ада.

Отличното представяне на Спирова и Денисиньо направи решението на шеф Ангелов повече от трудно, но мнението на гостите в ресторанта и постоянството на латиноамериканския кулинар през целия сезон наклониха везните в негова полза и му позволиха да триумфира.

