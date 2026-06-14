Десетки арестувани при спецакция в столичния квартал „Ботунец“

Кадър Фейсбук, И. Демерджиев

Десетки души са били арестувани при спецакция в столичния квартал „Ботунец“ и други части на София. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев във фейсбук профила си.

Той поздрави служителите на МВР - главен комисар Любомир Николов, СДВР, ГДЖСОБТ и ГДБОП.

„Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също“, написа вътрешният министър.

„Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото“, допълни той.

В квартал „Ботунец“ живее Васил Филипов - един от обвинените за жестоката катастрофа на бул. „Челопешко шосе“ с 4 жертви и десетки ранени, припомня bTV. Той разполага с общинско жилище, а в социалните мрежи показва висок стандарт на живот със скъпи коли и пачки.

През април 2023 г. Васил Филипов и семейството му с две малолетни деца декларират пред общината общ месечен доход от 1550 лева. Така получават тристайно общинско жилище срещу месечен наем от под 40 евро.

Преди дни приходната агенция се самосезира и започна проверка за несъответствие между доходите и стандарта на живот както на Васил Филипов, така и на другия шофьор от бул. „Челопешко шосе“. Ревизията все още не е приключила.

Редактор "Екип на Петел",

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