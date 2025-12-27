Деян Кюранов в последното си интервю: Държавата трябва да разбере, че вече е мината точката, при която тя може да се направи, че нищо не се случва

Кадър Нова тв

Тази нощ е починал Деян Кюранов, съобщават от Центъра за либерални стратегии.

Кюранов е доктор по философия, съосновател на неформалното сдружение "Екогласност" и на СДС, напуснал политиката през 1990 г.

Оттогава работи в неправителствени организации и като програмен директор на Центъра за либерални стратегии.

Последното си интервю за "Хоризонт" Деян Кюранов даде в началото на декември. В него той коментира протестите:

"Протестът е изключително интересно и опасно явление в гражданската демокрация. Първото, което трябва да стане ясно е, че държавата трябва да разбере, че вече е мината точката, при която тя може да се направи, че нищо не се случва".

