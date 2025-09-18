Диана Дамянова: ПП да напуснат парламента, ако се борят с диктатурата

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Блокирането на входовете на Народното събрание от ПП, за да ходят Борисов и Пеевски пеша, няма да доведе до нищо, сградата има много входове. Това каза по bTV PR експертът Диана Дамянова, като допълни, че ПП нямат много оръжия за политически натиск и затова изпозват това.

Дамянова коментира, че атаките срещу съда са странни, но и отводът на съдебния състав по делото на Благомир Коцев като отговор също е абсурдно като отговор. Тя обаче допълни, че защитата на варненския кмет сама е щяла да поиска смяната на съдебния състав. По думите ѝ се получава нещо като състезание между съда и ПП по абсурдни реакции.

Говоренето на ПП има много проблеми, подчерта Диана Дамянова. Тя допълни, че на протестите са чуват недопустими неща за съдиите. Нека излязат от парламента, не може да протестираш срещу диктатурата и да получаваш депутатска заплата, заяви PR експертът.

